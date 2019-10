Reporta alcaldía 10 casos de extorsión a comerciantes

Se han detectado a cuatro falsos inspectores que intentaron extorsionar a comerciantes establecidos en el primer cuadro de la ciudad, reconoció el Director de Comercio municipal, Gabriel Andrade Córdova.

Dijo que en lo que va del año, se han registrado al menos diez casos de extorsión.

"Se ha recomendado a los comerciantes, que soliciten identificarse a quien se diga inspector y no dejarse engañar, pues además de que no tienen facultades para realizar cobros, al momento no se pueden emitir infracciones o multas por el uso de las bolsas de plástico".

"No hay ninguna infracción de Comercio que puedas pagar al momento, se les da un acta, acuden a la Dirección a comparecer y ahí una persona que tabula, especifica el cobro y después pasan a cajas, no hay multas, no hay infracciones que se puedan cobrar al momento".

Gabriel Andrade Córdova señaló que una vez que entren en vigor las modificaciones a la Ley Ambiental, no corresponderá sólo a Comercio regular este tema, pues existen varias direcciones involucradas.

Finalmente pidió a los comerciantes denunciar cualquier irregularidad y si se detecta que son personas internas de la dirección las que intentan extorsionar, se procederá en consecuencia.