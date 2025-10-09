Reporta PC crecidas de ríos, evacuaciones y cierres carreteros en la Huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que, derivado de las lluvias intensas, mantiene un operativo de vigilancia y atención permanente en los 59 municipios, priorizando a la región Huasteca, ya que ahí se registraron las mayores afectaciones, por lo que personal se trasladó a los municipios para llevar la ayuda necesaria.

El director de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que se enviará más personal para reforzar las labores de auxilio y atención a la población además de permanente comunicación con las autoridades municipales.

De acuerdo a los reportes municipales, se tiene afectaciones: Tamazunchale, encharcamientos en el Barrio de San Rafael, la calle 16 de septiembre y el Callejón Tatiano, zona baja del río, por lo que se realizó la evacuación preventiva.

En Tanquián de Escobedo, se atienden tres viviendas afectadas y se realizó la evacuación de 30 familias y 5 personas adultas, quienes fueron trasladadas a la Casa Ejidal habilitada como refugio temporal.

Además, en San Martín Chalchicuautla, el campo deportivo se encuentra inundado, debido a la crecida de dos arroyos y se realizó la evacuación de las familias que habitan cerca del lugar. En el resto de los municipios de la Huasteca, se reportan principalmente cierres carreteros debido a la caída de árboles o deslaves.

En Axtla de Terrazas, el Ayuntamiento informó que, debido a las intensas lluvias, el rió se desbordó, por lo que se pide a la población y habitantes de ejidos cercanos, acudir de manera preventiva al Casino Municipal, que se habilita como refugio temporal por parte de este ayuntamiento.

"Les pedimos mantenerse atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento y seguir todas las indicaciones de la Policía y Protección Civil", señala el comunicado.

Foto: Ayuntamiento de Axtla de Terrazas

La CEPC hizo un llamado a la población de la huasteca y municipios a atender las indicaciones de las autoridades municipales y de Protección Civil, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, tanto a pie como en vehículos y reportar cualquier incidente a los números de emergencia.

Aparte, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que, por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se suspendieron las clases este jueves 9 de octubre y hasta nuevo aviso en los municipios de Coxcatlán, Matlapa, Tampamolón, Xilitla, Tamazunchale, Axtla de Terrazas y Huehuetlán.