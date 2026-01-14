logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Fotogalería

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reporta SEGE ausentismo en escuelas de hasta 14% por frío

Torres Cedillo destacó la importancia de no enviar a niños enfermos a clases

Por Rolando Morales

Enero 14, 2026 12:53 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Las bajas temperaturas marcaron el regreso a clases en San Luis Potosí con niveles de ausentismo que alcanzaron un 9 por ciento en el turno matutino y casi 14 por ciento en el vespertino hasta este martes, según informó el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo.

El titular de la SEGE explicó que la asistencia comenzó a regularizarse en el segundo día de actividades, aunque aún se reportan estudiantes recuperándose de enfermedades respiratorias. Reiteró el llamado a madres y padres para no enviar a niños enfermos y evitar propagación de virus, recordando que las escuelas operan con filtros sanitarios.

El ausentismo se concentró principalmente en la zona metropolitana e involucró a todos los niveles de educación básica, desde preescolar hasta secundaria.

El funcionario aclaró que faltas de uno o dos días por enfermedad no afectan calificaciones, pero en ausencias prolongadas de hasta una semana, será necesario presentar justificante médico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Torres Cedillo también informó que la dependencia vigila que las escuelas particulares y públicas cumplan con el horario de invierno, instrucción marcada por el Ejecutivo estatal. Hasta el momento, no se han recibido quejas formales ni reportes de incumplimiento, señaló.

Sin embargo, advirtió que, de detectarse casos, la SEGE está facultada para aplicar multas económicas e incluso suspender o retirar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) a instituciones particulares en casos de reincidencia.

LEA TAMBIÉN

No hay quejas por incumplimiento de horario invernal: SEGE

Las sanciones son aplicables según el reglamento laboral y la Ley de Educación


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reporta SEGE ausentismo en escuelas de hasta 14% por frío
Reporta SEGE ausentismo en escuelas de hasta 14% por frío

Reporta SEGE ausentismo en escuelas de hasta 14% por frío

SLP

Rolando Morales

Torres Cedillo destacó la importancia de no enviar a niños enfermos a clases

Propone el Ejecutivo que Ley Gobernadora aplique hasta 2033
Propone el Ejecutivo que Ley Gobernadora aplique hasta 2033

Propone el Ejecutivo que "Ley Gobernadora" aplique hasta 2033

SLP

Rolando Morales

Torres Sánchez explicó que la aplicación inmediata de la reforma podría vulnerar derechos político-electorales

Toman protesta a nuevos notarios públicos en SLP
Toman protesta a nuevos notarios públicos en SLP

Toman protesta a nuevos notarios públicos en SLP

SLP

Redacción

Ana María Ordóñez Galindo y José Manuel Fajardo Castañón, nuevos notarios públicos.

Visitando Corazones amplía atención a mascotas
Visitando Corazones amplía atención a mascotas

Visitando Corazones amplía atención a mascotas

SLP

Redacción

La segunda etapa del programa incorpora jornadas veterinarias