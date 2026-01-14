Reporta SEGE ausentismo en escuelas de hasta 14% por frío

Las bajas temperaturas marcaron el regreso a clases en San Luis Potosí con niveles de ausentismo que alcanzaron un 9 por ciento en el turno matutino y casi 14 por ciento en el vespertino hasta este martes, según informó el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo.

El titular de la SEGE explicó que la asistencia comenzó a regularizarse en el segundo día de actividades, aunque aún se reportan estudiantes recuperándose de enfermedades respiratorias. Reiteró el llamado a madres y padres para no enviar a niños enfermos y evitar propagación de virus, recordando que las escuelas operan con filtros sanitarios.

El ausentismo se concentró principalmente en la zona metropolitana e involucró a todos los niveles de educación básica, desde preescolar hasta secundaria.

El funcionario aclaró que faltas de uno o dos días por enfermedad no afectan calificaciones, pero en ausencias prolongadas de hasta una semana, será necesario presentar justificante médico.

Torres Cedillo también informó que la dependencia vigila que las escuelas particulares y públicas cumplan con el horario de invierno, instrucción marcada por el Ejecutivo estatal. Hasta el momento, no se han recibido quejas formales ni reportes de incumplimiento, señaló.

Sin embargo, advirtió que, de detectarse casos, la SEGE está facultada para aplicar multas económicas e incluso suspender o retirar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) a instituciones particulares en casos de reincidencia.