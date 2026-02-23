logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Reportan ausentismo en planteles de educación básica

Autoridades establecen tolerancia para trabajadores y alumnos afectados por violencia en otros estados

Por Rubén Pacheco

Febrero 23, 2026 01:14 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo/ Foto: Archivo

Juan Carlos Torres Cedillo/ Foto: Archivo

Aunque todavía no es posible establecer un porcentaje definitivo, derivado de los hechos de violencia suscitados en diferentes estados del país, el sector de educación básica de San Luis Potosí registró este lunes algunas incidencias de ausentismo.

Así lo reconoció Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien adujo que la ausencia pudo deberse a que viajaron fuera de la entidad o de la ciudad, y no pudieron regresar.

Aclaró que, dentro de las instrucciones administrativas, se estableció tolerancia para las y los trabajadores, así como para el alumnado varado en otra región del país.

"Al final, son seis o siete estados los que no están trabajando de manera normal. Todos los demás estamos al 100 por ciento", recalcó el funcionario estatal.

Explicó que derivado de reuniones virtuales y presenciales con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Educación Pública (SEP), se decidió que San Luis Potosí tenía las condiciones de seguridad para que las y los estudiantes acudieran con normalidad a clases.

"En términos generales sí tuvimos ausentismo de personal, es decir, maestros, administrativos, manuales. De alumnos, de igual manera", comentó.

