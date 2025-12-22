Reportan cancelación de vuelo Dallas–SLP

Un viajero que se dirigía de Dallas a San Luis Potosí reportó que no pudo trasladarse a la capital potosina debido a una supuesta falla en los radares de detección aérea.

De acuerdo con su versión, la aerolínea comercial asignada al itinerario envió el avión de manera habitual para trasladar a los pasajeros; sin embargo, la aeronave regresó al aeropuerto de Dallas, presuntamente para no invadir el espacio aéreo mexicano.

De manera extraoficial, el viajero refirió que a la aerolínea se le informó sobre fallas en los radares, lo que habría impedido la operación de vuelos hacia territorio nacional.

"Vamos de mal en peor", expresó molesto el pasajero, quien esperaba arribar a Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga la mañana de este lunes.

El viajero calificó como una vergüenza que el Gobierno de México tenga problemas en la operación aérea, y atribuyó la situación a la designación de personal incompetente en el sistema de navegación, rastreo y uso de radares.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de la suspensión de otros vuelos; sin embargo, el trayecto de esta aerolínea privada no arribó a San Luis Potosí.