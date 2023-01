Reportan este jueves 172 nuevos casos de covid

En cuanto a los casos Covid-19 en el Estado, se dan a conocer 172 nuevos contagios, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 240 mil 124 casos totales de esta enfermedad.

143 nuevos casos detectados en la Jurisdicción Sanitaria I; cinco, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; dos, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; tres, en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 16, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; dos, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale; uno, en personas residentes de otra entidad y ningún caso nuevo registrado en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz.

No se presentaron defunciones por Covid en este día, por lo que la cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7 mil 654. Y sobre los estudios de nuevos casos, 107 son mujeres y 65 hombres en un rango de edad de 6 meses a 94 años. Para este día se encuentran hospitalizadas 20 personas, y dos requieren de respiración asistida.

Desde el inició de la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020 y hasta el día de hoy, 5 de enero de 2023, se han recuperado 230 mil 239 personas del virus, y ante el incremento de casos en la sexta ola, el uso de cubrebocas en el Estado es obligatorio y se requiere que la población continúe con las medidas de autocuidado como el lavado de manos, estornudo de etiqueta, ventilación de espacios, guardar sana distancia y evitar aglomeraciones.

Niñas y niños pequeños deben ser protegidos para evitar que se contagien del virus, en la medida de lo posible no les exponga en lugares con alta concentración de personas, si tiene bebés en casa y reciben visitas, pidan que usen cubrebocas y de preferencia que guarden distancia, tenga presente que las y los menores de cinco años no han recibido vacunación contra Covid.

Si no cuenta con ninguna vacuna o requiere refuerzos, hay vacunación contra Covid-19 con biológico Sinovac hasta el 6 de enero de 9:00 a 14:00 horas en los Centros de Salud Juan H. Sánchez en Calzada de Guadalupe No. 530 y el San Antonio en Plutarco Elías Calles No. 10 en la colonia San Antonio.