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Reportan más de 185 mil visitantes en parques Tangamanga durante Pascua

Reportan visitantes en Tangamanga y Las Camelias

Por Redacción

Abril 13, 2026 02:10 p.m.
A
Reportan más de 185 mil visitantes en parques Tangamanga durante Pascua

Los parques Tangamanga I y II, así como Las Camelias, registraron una afluencia superior a 185 mil personas durante la última semana del periodo vacacional de Pascua, de acuerdo con información oficial del Gobierno del Estado.

Según el reporte, estos espacios concentraron a familias locales y visitantes, además de que se señala una derrama económica asociada a la actividad en la entidad, aunque no se precisaron cifras.

El comunicado indica que desde temprana hora se registró presencia de usuarios en actividades recreativas y deportivas, y que áreas como el Parque Japonés y el DinOasis Aqua Park figuraron entre los principales atractivos.

Asimismo, durante el periodo se llevó a cabo la sexta edición del evento "Volks Girls", con participación de vehículos de distintas entidades del país.

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El director de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga, Joaquín García Martínez, afirmó que la afluencia responde a mejoras en los parques y a su uso como espacios de convivencia.

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