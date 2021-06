Reportan permisionarios déficit de personal; muchos choferes ahora trabajan en la Zona Industrial

Margarito Terán, permisionario del transporte urbano informó que se tiene un déficit de 450 operadores por motivos de la pandemia y sueldo, pues varios choferes se fueron al transporte de personal de la Zona Industrial donde perciben mejor salario y prestaciones.

Agregó que ya venían arrastrando la falta de mano de obra, pero que no era tan latente como ahora; "a un operador, al momento en que llega la pandemia se le reduce su sueldo al cincuenta por ciento, lo que ocasionó que se fueran a buscar otros trabajos como el transporte de personal o bien como taxistas a fin de encontrar una vida mejor".

Explicó que en la actualidad no les afecta en nada la reducción de personal porque solo están en función el 50 por ciento de los camiones, pero ahora que vuelva la normalidad les afectará.

Agregó, que por lo anterior, no se podrá brindar un servicio adecuado por la falta de mano de obra y que no tienen la capacidad ni económica para contratar más gente.