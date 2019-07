Reportan riesgoso canal de agua

Habitantes de la colonia Industrial San Luis reportaron a este medio de comunicación la existencia de un canal de agua que se encuentra semi descubierto, esto luego de que varios segmentos de la cubierta de concreto se desplomaran, lo que dejó la corriente de agua a la vista de los peatones y automovilistas que circulan por la zona.

De acuerdo a vecinos del sector, el desperfecto pone en riesgo a los habitantes de la zona y visitantes, pues se encuentra a un costado del arroyo vehicular, lo que podría generar daños a las personas que por ahí circulan.

El canal se ubica en la calle Mitla, casi esquina con el Eje 104, zona en la que también se ubica una rejilla en pésimas condiciones, la cual también carece de algunos tramos.

"Está peligroso, puede caer desde un perro hasta un automóvil o peor aún, un niño, hemos reportado esto y no nos hacen caso, también ya se reportó una rejilla que está deteriorada y no pasa nada, la autoridad continúa siendo omisa, esperemos que no actúe hasta que se registre alguno hecho lamentable", dijo.