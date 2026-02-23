Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno
El mosquito aedes aegypti es el vector principal en los contagios registrados
CIUDAD VALLES.- Ni el frío ha parado a los zancudos, porque en este año ya se han reportado cinco casos de dengue en la Huasteca Norte.
Larisa Guevara Rodriguez, coordinadora de Prevención y Promoción de la Jurisdicción Sanitaria V informó que en lo que va del año (que sólo ha tenido una semana de verdadero calor), hay seis casos confirmados de dengue, cuando todavía cursa el invierno.
Comentó que los seis casos pertenecen a toda la Jurisdicción (que comprende los municipios de Valles, El Naranjo, Tamasopo, Tamuín y Ébano) y que cuatro de ellos, el 66 por ciento del total, son personas que han sido infectadas por el mosquito aedes aegypti en el municipio de Valles.
