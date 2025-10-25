Exigen fumigar instalaciones del CBTIS

CIUDAD VALLES.- Invasión de zancudos del dengue en el CBTIS hace que padres de familia exijan medidas sanitarias a la dirección de este plantel, ante riesgo de salud de los educandos.

Padres de familia de la escuela ubicada en el fraccionamiento CECyT, compartieron fotografías de la condición en las que quedaron sus hijos e hijas por asistir a la escuela, principalmente en el turno vespertino y en donde se aprecian los brazos, piernas y rostros salpicados de ronchas, provocadas por los piquetes de los mosquitos aedes aegypti, moscos que, dicho sea de paso, transmiten el dengue.

El exhorto de los paterfamilias es que haya una campaña de saneamiento en la escuela, de inmediato para que se localice el criadero de los zancudos, dado que las nubes de mosquitos han ocupado todas las áreas públicas del Centro de Bachillerato.