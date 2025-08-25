logo pulso
Reporte vial | Mantienen cierre en Río Españita

El bulevar del Río Santiago está abierto a la circulación, pero hay encharcamientos

Por Redacción

Agosto 25, 2025 10:27 a.m.
A
Reporte vial | Mantienen cierre en Río Españita

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital emitió su reporte vial tras las de lluvias, en este  lunes por la mañana.   

Pidió tomar precauciones, ya que se mantienen las restricciones en el circuito del Río Españita.

El bulevar del Río Santiago está abierto a la circulación, pero presenta encharcamientos.

También se informa que se mantiene el cierre de la lateral en Salvador Nava, justo afuera del Tangamanga II. 

SIGUE PRONÓSTICO DE LLUVIAS: 

