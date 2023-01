Reprocha exdiputado federal morenista a copartidarios silencio ante arbitrariedades de Gobierno a sindicalizados

Pese a las arbitrariedades del Gobierno del Estado en contra de los sindicalizados, ni la dirigencia, ni los diputados morenistas se pronuncian en defensa de los empleados. Aunado a ello, "hordas" de criminales balean comandancias municipales en diferentes puntos de la entidad, a fin de generar temor y enviar "claros respetos", denunciaron militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En conferencia de prensa, estimaron que ante el silencio de las cúpulas morenistas, retomarán posicionamientos públicos sobre las problemáticas que afectan a la población potosina.

Al intervenir, José Ricardo Del Sol Estrada, ex diputado federal potosino, denunció que, en la actualidad "hordas" o grupos delictivos transitan sin mayor problema por el estado, lo que ha generado que la Región Huasteca se encuentre en "foco rojo".

"Hay una imposición delictiva de los grupos (delictivos) en los municipios, en donde se han dejado ver actos muy dolosos en contra de la ciudadanía (...) Tamuín un día sí y otro día no", lamentó.

En tanto, Juan José Hernández, ex candidato a diputado local, reprochó que el Gobierno del Estado desincorporó a burócratas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese a que hay "una multitud" de casos de empleados con necesidad de enfermedad renal, cáncer y otras enfermedades que no cubre el seguro privado.

"Sí es un atentado a los derechos de los trabajadores al servicio del estado. Es afectado todo el personal en activo (...) nosotros vemos que no hubo planificación, no hubo consulta a los trabajadores, pues se les canceló de manera unilateral. El ahorro que pretenden justificar no va a ser de beneficio para los trabajadores", declaró.