Reprueba la AMDA decreto de legalización

Distribuidores de autos en San Luis Potosí hicieron eco de las posturas oficiales de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) para señalar que el decreto de legalización de autos “chocolate” no hace más que fomentar el contrabando y hace crecer un problema que no acabará mientras no se cierren las fronteras a este tipo de vehículos.

Prevén daños significativos a la industria automotriz formal, la cual, de acuerdo con datos de la AMDA, genera el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector manufacturero en México.

Se mencionó que según datos de las propias organizaciones promotoras de la legalización, en San Luis Potosí existe un número no determinado de autos ilegales, pero que podría estar entre 90 mil y 120 mil unidades.

A nivel nacional, de marzo de 2022 a la fecha, se han regularizado casi un millón 320 mil autos “chocolate”, cantidad que supera las unidades vendidas en el mismo periodo por la industria automotriz formal.

Personal de las agencias consultadas opinó que la legalización sólo beneficia a mafias dedicadas al contrabando de vehículos que, en Estados Unidos, fueron desechados por inseguros, lo que convierte a México en un “basurero” de coches de pésima calidad.