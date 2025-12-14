Rescatan a indigente del frío en Pozos

Ante el descenso de temperaturas previsto para los próximos días, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos implementará un operativo nocturno para brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente a quienes se encuentran en condición de calle.

La Dirección General de Protección Civil Municipal informó que los recorridos se realizarán en coordinación con distintas áreas del ayuntamiento, con el objetivo de localizar a personas en riesgo y ofrecerles atención inmediata. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Llanas Texón, señaló que estas acciones buscan prevenir afectaciones a la salud derivadas del frío.

Durante los recorridos, el personal otorgará atención médica básica, cobijas, bebidas calientes y orientación preventiva, además de mantener comunicación permanente con instituciones de salud, cuerpos de emergencia y organizaciones civiles para garantizar una respuesta oportuna.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la identificación de personas que requieran apoyo, así como a tomar medidas preventivas en sus hogares, como abrigarse adecuadamente y evitar el uso de anafres o calentadores de leña en espacios cerrados, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades municipales pidieron reportar a personas en situación de calle o emergencias relacionadas con las bajas temperaturas al número 911 o a la línea de Protección Civil Municipal, al 444 809 2548.