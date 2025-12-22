Restauran fachada del Templo del Carmen

El Gobierno de la Capital informó, mediante un comunicado oficial, que avanzan los trabajos de restauración y conservación de la fachada del Templo del Carmen, uno de los inmuebles más representativos del Centro Histórico de San Luis Potosí.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se enfoca en reforzar el soporte pétreo del inmueble, el cual presenta deterioro principalmente por la acumulación de excremento de paloma, identificado como un agente altamente corrosivo para la piedra.

El Ayuntamiento detalló que las labores son coordinadas por la Unidad de Gestión del Centro Histórico y la Dirección de Turismo, con el respaldo de la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, y se realizan bajo criterios técnicos que buscan preservar el valor histórico y estético del edificio.

Según el comunicado, los trabajos incluyen limpieza especializada en zonas de difícil acceso y la remoción cuidadosa de residuos que han afectado elementos escultóricos a lo largo del tiempo.

El Gobierno Municipal precisó que la intervención está a cargo de un equipo de 15 especialistas egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como parte de las acciones para proteger el patrimonio histórico de la capital potosina.