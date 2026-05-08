Restaurantes confían duplicar sus ventas

Aunque la fecha cayó en domingo, este 10 de mayo se espera que los restaurantes vendan el doble de lo que facturan en días ordinarios, pero también se espera que algunos restaurantes amplíen sus horarios para atender la mayor clientela posible en la celebración.

Es el día más esperado de la primera mitad del año, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Espinosa Abaroa.

Explicó que, por ejemplo, en la ampliación de horarios, él tiene un restaurante que solo trabaja por las tardes, por contar con un menú predominantemente compuesto por alimentos vespertinos, pero el día de las madres abre un turno matutino con desayunos típicos que son solicitados por las familias para celebrar a las mamás.

Entre los menús no acostumbrados en su negocio en particular, pero que suelen ser solicitados para desayuno del día de las madres se encuentran omelettes, chilaquiles, hot cakes y todo lo que suele ser parte del menú de desayuno, por un día especial. Incluso hay gente que pide quesabirrias. En caso de ampliación del horario hacia la noche, por lo general hay una cena típica del menú tradicional de los restaurantes.

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Añadió que los restaurantes deben estar listos para que el menú sea el que pida la mamá, y va desde aquellos que prefieren los restaurantes de mariscos, hasta los especializados en cortes de diversas carnes, antojitos o cualesquiera de los que suelen ser solicitados por las mamás.

Consideró que la celebración del día de las madres será un respiro para toda la industria restaurantera, porque el 10 de mayo después de diciembre es la mejor fecha del año.