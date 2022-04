Restaurantes en Semana Santa, como "Serpientes y Escaleras"

Como en el juego de "Serpientes y Escaleras", restaurantes en el radio de los eventos masivos de Semana Santa tuvieron un repunte "de locura" en ventas; para otras ubicaciones, hubo profundas pérdidas.

En comparación con una semana normal, durante esta Semana Santa, el 60 por ciento de los restaurantes incrementaron sus ventas, de los cuales el 21.4 por ciento en hasta 50 por ciento, no obstante, el restante 40 por ciento no solo no aumentaron, sino que presentaron pérdidas, informó Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), debido a que en su ubicación no hubo oferta cultural, deportiva o de espectáculos.

Con respecto a los restaurantes que presentaron incrementos, durante la primera semana de esta temporada vacacional, el líder empresarial detalló que el 21.4% presentaron incrementos en ventas de hasta 50 por ciento, el 7.2% de los establecimientos un 40 por ciento, el 35.7% tuvieron incrementos de hasta el 30%, los más destacados.

En este sentido, para los restaurantes que lograron hasta un incremento del 50 por ciento en las ventas representa un repunte "extraordinario, 50 por ciento es una locura contra una semana normal", enfatizó Kasis Chevaile.

En contraste, del 40 por ciento de los restaurantes en la entidad potosina que no reportó incrementos, casi la mitad presentó pérdidas en las ventas de hasta el 40 por ciento, "una locura también, se polarizó en aquellos que vendieron mucho y aquellos que vendieron poco".

En la Canirac se explican la disparidad en las ventas con los siguientes elementos, la enorme variedad de eventos culturales, artísticos y religiosas, así como las actividades deportivas resultó muy positivo, sobre todo para los restaurantes establecidos en el Centro Histórico, sin embargo, algunas zonas como la Av. Carranza o algunos corredores comerciales se mantuvieron semivacíos, ya que su economía se basa en escuelas y oficinas.