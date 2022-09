Retira el DIF presupuesto a 40% de las ong’s

Alrededor de 40% de las 105 instancias de salud y asistencia social de la sociedad civil que recibían en conjunto 55 millones de pesos, del presupuesto del DIF estatal dejaron de ser beneficiarios en la actual administración, porque no cuentan con su documentación completa, aseguró la presidenta Ruth González Silva.

En semanas pasadas, el Patronato Pro-Paciente Oncológico acudió al Congreso del Estado para solicitar que se revisara la decisión del Poder Ejecutivo de dejar a la institución sin el subsidio que recibió hasta 2021, año en el cual la asociación de lucha contra el cáncer se benefició con 3.3 millones de pesos.

“Pues si no la reciben es porque no tienen sus documentos completos, a todas se les hizo revisión de campo, fuimos, las visitamos, había asociaciones que incluso estaban cerradas en diferentes días y horarios”, detalló por su parte la presidenta del DIF en referencia a los recortes.

Agregó que no se le puede dar dinero público a ninguna asociación si no pueden comprobar en qué lo están utilizando y reiteró que además se comprobó que algunas instituciones beneficiarias solo simulaban sus operaciones para recibir el presupuesto.

No obstante, González Silva indicó que algunas organizaciones han estado regularizando su papelería, con lo cual se les ha ingresado nuevamente al padrón de instituciones beneficiarias, pero las que no cumplen no se les puede entregar nada.

“Hay algunas que solamente tenían la dirección y resulta que no había ninguna asociación, reportaban muchísimo personal y solamente tenían un escritorio y dos personas.

“Asimismo, se detectó que aproximadamente siete eran de políticos o familiares, pero lo peor del caso es que no realizaban la labor que dicen que hacían”, enfatizó la presidenta estatal del DIF.