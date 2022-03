Revisa Coepris calidad del agua en parajes naturales

Como parte de las acciones que se realizan para reactivar las actividades turísticas con seguridad sanitaria, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realiza de manera previa a la temporada vacacional de Semana Santa, un Operativo de Control Sanitario en los principales parajes naturales de la Entidad. Además del muestreo bacteriológico de sus aguas, se revisa la higiene de los alimentos que se expenden en estos sitios, la adecuada cloración de agua para el uso de sanitarios, regaderas y cocinas, y el uso de protocolos de protección contra Covid-19.



En los meses de febrero y marzo se han efectuado un total de 88 muestreos de calidad bacteriológica del agua en los parajes de manantial de La Media Luna, manantial San Sebastián, laguna de San Bartolo y laguna Los Peroles en Rioverde; Puente de Dios, Paso Ancho, Trampolín, Cascadas y Cabañas Merand en Tamasopo; Minas Viejas en El Naranjo; El Sidral en Ciudad Valles; Nacimiento Huichihuayan en Huehuetlán; Nacimiento en Xilitla; Eco Tómbola de Axtla de Terrazas; Santa María Picula de Tamazunchale y Nacimiento Tambaque, La Morena y el Jabalí en Aquismón.

A la par de los muestreos, personal de Coepris ha capacitado a administradores y trabajadores de los parajes y comerciantes de alimentos en aspectos como adecuada cloración y desinfección de agua para consumo humano, lavado de manos, adecuado manejo higiénico de alimentos, adecuada disposición de basura, así como implementación de protocolos Covid-19 al ingreso del paraje.

Durante los días santos en los que se contempla una mayor afluencia, la dependencia realizará la vigilancia de los alimentos que se expenderán en estos lugares, de igual forma revisará que el agua utilizada para el servicio de sanitarios, lavado de platos y limpieza cuente con la cloración adecuada.

La Coepris recomienda a quienes planean acudir a algún paraje natural en vacaciones de Semana Santa y Pascua no introducirse al agua bajo los efectos del alcohol o drogas; utilizar traje de baño, tomar una ducha antes de introducirse al agua, utilizar envases de plástico, no arrojar basura a los afluentes de agua; no introducir mascotas a los cuerpos de agua, utilizar los servicios sanitarios, mantener en estrecha vigilancia a los niños, observar la higiene de los alimentos que se van a consumir, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, y finalmente, respetar las reglas de seguridad y de protección contra Covid-19 que cada área establece.