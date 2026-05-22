Revisarán albergue del que escapó niño

Luego de que la Guardia Municipal de la capital auxilió a un niño de 11 años de edad en la calle Durango, en la colonia Librado Rivera y quien denunció maltrato en el albergue donde estaba asilado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), anunció que realizará la inspección en el lugar.

El infante originario de Nayarit se encontraba albergado en el Centro de Asistencia Social No. 15, de donde ya se había fugado en dos ocasiones anteriores, según fuentes oficiales consultadas.

En una tarjeta informativa, la PPNNNA precisó que intervino mediante su equipo multidisciplinario, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos le diera vista del caso del infante del nombre Edgar.

Refirió que mantiene coordinación institucional con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nayarit, a fin de realizar el traslado del niño a su estado de origen.

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Una vez en territorio nayarita, las autoridades competentes darán seguimiento a los procesos de atención, protección y resguardo correspondientes, garantizando sus derechos humanos e integridad.

Afirmó que mantendrá supervisiones permanentes y procedimientos estrictos en los CAM públicos y privados, en aras de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por las autoridades competentes y garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.