Revisión de perfiles aspirantes para 2027 genera controversia

El anuncio del Gobierno federal sobre la creación de un mecanismo de verificación de "integridad" de candidaturas rumbo a 2027, que contempla la participación del INE en la revisión de perfiles, generó posturas encontradas entre diputados locales en San Luis Potosí. Todos coincidieron en la necesidad de filtros, pero con diferencias sobre su alcance y obligatoriedad.

El diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, afirmó que la propuesta federal y otras iniciativas en discusión buscan establecer mecanismos de revisión para aspirantes. Señaló que Morena ya aplica filtros internos, entre ellos revisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para sus candidaturas.

Arreola Mallol sostuvo que cualquier esquema, incluido el que involucra al INE, no debe ser obligatorio ni convertirse en un requisito para acceder a una candidatura. Planteó que los filtros deben limitarse a la revisión de información fiscal y patrimonial de los aspirantes.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, respaldó la participación del INE en un mecanismo de evaluación de candidaturas al considerar que puede dar mayor transparencia al proceso.

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Advirtió que el diseño debe evitar criterios discrecionales y considerar la capacidad operativa del instituto electoral.

El diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, coincidió en la necesidad de evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas, pero señaló que el papel del INE debe definirse con claridad debido a las limitaciones del acceso a información penal y a la coordinación con otras autoridades.