Rezago forense en SLP: 26 sitios sin intervenir

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene 26 sitios de exterminio positivos sin procesar en San Luis Potosí, algunos con años de rezago, denunció Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, al advertir que las diligencias quedaron suspendidas durante los últimos dos años pese a tratarse de puntos donde ya existen restos calcinados, prendas de vestir y otros indicios vinculados con personas desaparecidas.

La cifra integra 18 lugares previamente identificados por la fiscalía y ocho más aportados por el colectivo, todos considerados positivos dentro de las líneas de búsqueda. Tras una reunión con la nueva

Karla Victoria García Laura titular de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, las familias lograron que estos puntos fueran reprogramados para su procesamiento, levantamiento de indicios y prospección, trabajos que permanecían frenados desde la llegada de la actual fiscal general, María Manuela García Cázares.

"Estamos trabajando con esas minutos firmadas, que no las firma la Fiscal General, pero bueno, ni falta que hace. Es una persona que nos ha invisibilizado", compartió.

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Uno de los casos más recientes se ubica en la localidad La Mesita, en el municipio de Matehula, donde la semana pasada se recuperó una muestra completa de restos óseos calcinados, además de prendas. Sin embargo, Edith Pérez advirtió que aún quedaron diligencias pendientes, por lo que será necesario regresar para continuar con el procesamiento completo del lugar.

La activista alertó que los hallazgos continúan expandiéndose en el estado. En días recientes fueron ubicados dos puntos más en la Huasteca, además de un presunto campo de adiestramiento en Tamuín. A estos registros se suman municipios como Tamasopo, El Naranjo, Cárdenas y Ciudad del Maíz, donde las búsquedas han permitido detectar más zonas con indicios.

Como parte de los acuerdos, el próximo 29 de abril la FGE deberá presentar un informe integral sobre todas las acciones realizadas entre 2021 y 2025 en torno a estos sitios, incluidos los procesamientos en Laguna del Mante, el ejido de Matanzas en Moctezuma, Huichihuayán y Ciudad Fernández, así como el análisis de alrededor de 200 carpetas de investigación enviadas a Alemania para procesos de identificación.