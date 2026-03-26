RGC construirá parque y rescatará arcos históricos
El proyecto se desarrollará en el río Españita, explicó el gobernador
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, arrancó una jornada más del programa "Enchúlame la Colonia" en la General I. Martínez, en donde anunció la construcción de un parque lineal que beneficiará a las familias de la zona aledañas al Río Españita, con un espacio digno para el esparcimiento, la sana convivencia y el impulso al deporte y cuya inversión será de 15 millones de pesos para adecuarlo con las amenidades necesarias para dichas actividades.
En el cambio que se vive y se siente, el gobernador Ricardo Gallardo anunció también el rescate de Los Arquitos, estructuras que formaron parte del acueducto construido en la época del México recién independiente para proveer agua a la ciudad de San Luis Potosí, por lo que el sitio destaca como una zona importante de la historia e identidad de la capital potosina.
De igual forma, Ricardo Gallardo aseguró que estos trabajos prioritarios, como la mejora del alumbrado público, el desazolve del sistema de drenaje y el fortalecimiento del suministro de agua potable son acciones que forman parte de una estrategia integral para transformar colonias de la capital que por años permanecieron en condiciones de rezago debido a la indiferencia y abandono del Ayuntamiento, así como de zonas olvidadas que acumulaban basura, agua estancada y grafitis.
El mandatario estatal reiteró su compromiso de continuar atendiendo las necesidades más urgentes mediante obras de rehabilitación de infraestructura, instalación de señalética vial, mantenimiento de redes sanitarias y modernización del alumbrado, lo que contribuirá a generar espacios más seguros, funcionales y dignos que podrán disfrutar más familias de la capital potosina y la zona metropolitana, transformando la calidad de vida de sus habitantes.
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El mandatario comentó que
estas acciones beneficiarán directamente a más de 5 mil habitantes.
de la colonia General I. Martínez, así como de otras colonias circundantes.
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