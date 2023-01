RGC: industria requerirá mano de obra calificada

Este año se generarían 20 mil nuevos empleos, pero se requerirá mano de obra calificada y experta, como son ingenieros en sistemas y programación, aseguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Así lo declaró en entrevista previo a su participación en la colocación de la primera piedra de las dos nuevas plantas de manufactura de la empresa Daikin, la cual hará una inversión de 300 millones de dólares en San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo dijo que se busca no traer tanta maquiladora, sino empresas que den trabajos bien pagados para la clase media, que requieran mano de obra calificada, para que empleen a profesionistas.

“Este año se generará 20 mil nuevos empleos y estamos preocupados porque estamos buscando la mano de obra, tanto de especialistas que ocupan ellos, como mano de obra convencional”, expuso.

Aseguró que en los próximos días arrancará el corredor de Villa de Arriaga donde se generarán varios empleos para profesionistas, por eso “estamos platicando con varias universidades, escuelas de la zona metropolitana, para que ingenieros y arquitectos se vayan a trabajar a estas empresas que estén llegando porque necesitamos mano de obra calificada, experta”, dijo.

Añadió que se busca garantizar empleos a profesionistas “en la década pasada los profesionistas salían y se empleaban de taxistas o de otras cosas o funciones que no estudiaron y no porque fuera un mal empleo ser taxista, sino que no estudiaron para ser transportistas”, agregó.

Aseguró que ya han tenido acercamientos con universidades para analizar qué carreras podían empatar con lo que requieren las empresas que se están instalando, “requieren de mecatrónica, ya que hay pocos egresados e ingenieros en sistemas, que todo mundo ocupa y nosotros estamos sacando pocas para ingenieros en sistemas en SLP y a muchos les gusta la computación, los videojuegos, pero falta ese paso de estudiar ingeniería en sistemas y programación”, finalizó.