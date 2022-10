RGC recibirá a madre de Karla y AI “cuando sea necesario”

Ante la solicitud de audiencia el próximo 28 de octubre, cuando se conmemora el décimo aniversario del feminicidio de Karla Pontigo, por parte de su madre Esperanza Lucciotto López, Fundación para la Justicia y Amnistía Internacional, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que las recibirá “cuando sea necesario”. Pidió, sin embargo, que no se lucre con el caso.

“Cuando sea necesario vamos a recibir a quien se tenga que recibir”, manifestó, al tiempo que acotó que este caso forma parte de lo que dejó la “maldita herencia” sin resolver.

Estos casos, dijo, se resolverán durante su gestión en lo que le corresponda.

Agregó que el caso sin resolver del feminicidio de Karla Pontigo, ya lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGE), entonces se le ha pedido a su administración no involucrarse para no afectar la investigación y no lucrar en ese sentido.

“Qué bueno que se atrajo en su momento por la federación, porque aquí en San Luis Potosí nunca se iba a hacer justicia, después de ver las atrocidades de las investigaciones, de los atropellos, pues nunca iba a haber justicia con las autoridades locales. Felicitó a la federación por haber atraído el caso y que lo resuelvan conforme a derecho”, manifestó.

Aseguró que en lo que le corresponda atenderá a la madre de Karla y las organizaciones referidas, pero reiteró que no quiere lucrar con el caso, ya que está en manos de la federación.