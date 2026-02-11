Ricardo Gallardo C. enchula El Sauzalito

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, llevó a la colonia Sauzalito el programa "Enchúlame la colonia", con el que se realizarán trabajos de reparación, pintado y aseo de los espacios comunales, así como el bacheo de calles, la colocación de nueva luminaria y la instalación de juegos infantiles, transformando la calidad de vida de las familias y mejorando la imagen urbana de la ciudad.

Entre un ambiente alegre y de esperanza de vecinos del Sauzalito, que por años esperaron una respuesta a las necesidades básicas de su colonia, el gobernador del estado aseguró que el proyecto ha sido recibido con gran entusiasmo entre los habitantes de la metropoli capitalinos, quienes finalmente son escuchados para renovar sus colonias y disfrutar de espacios dignos, libres de basura, grafitis, escombros y actos delictivos, ya que también se implementará un programa de seguridad y patrullaje de la Guardia Civil Estatal.

Con una inversión de 1 millón de pesos, Ricardo Gallardo llegará a beneficiar a más de un millón de habitantes solo de la zona metropolitana de San Luis Potosí, destacando los trabajos de desazolve de drenajes, abastecimiento de agua potable y limpieza en terrenos baldíos, así como el pintado de guarniciones, banquetas y pasos peatonales, atendiendo a la seguridad y movilidad vial.

Finalmente, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona reiteró su compromiso de llevar el programa "Enchúlame la colonia" a más municipios del estado, comenzando por la Zona Huasteca para transformar la imagen y mejorar los servicios públicos de las comunidades, lo que permitirá que más potosinos obtengan una mejor calidad de vida al acceder directamente a una atención ciudadana rápida y efectiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí