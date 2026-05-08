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Ricardo Gallardo garantiza salud a madres potosinas

En el marco del 10 de Mayo, el gobernador fortalece los programas de bienestar social -sumario-

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Ricardo Gallardo garantiza salud a madres potosinas

En un ambiente de alegría, cercanía y reconocimiento, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, llevó a cabo una celebración más del Día de las Madres a mujeres de la capital potosina, reiterando el compromiso de su administración de continuar generando apoyos y oportunidades reales para las mamás y sus familias.

Durante la celebración, el gobernador Ricardo Gallardo destacó el impacto de la red de Clínicas Rosas que han otorgado atención médica integral y gratuita a más de 165 mil mujeres, así como a sus hijas e hijos, acercando servicios de salud dignos y de calidad a quienes más lo necesitan.

Asimismo, recordó que la Tarjeta Rosa ya ha sido entregada a 175 mil mujeres en todo el Estado, mientras que el programa de pensión para madres solteras alcanza actualmente a 10 mil beneficiarias, acciones que fortalecen la economía familiar y brindan mayor tranquilidad a miles de hogares potosinos.

El Gobernador de San Luis Potosí también resaltó que San Luis Potosí avanza en programas sociales y acciones concretas que fortalecen el bienestar de las mujeres en las cuatro regiones del Estado. Señaló que iniciativas como "Tu Casa, Tu Apoyo" han permitido beneficiar, en una primera etapa, a 2 mil mujeres con acceso a lotes y materiales de construcción, brindándoles mayor certeza patrimonial y mejores condiciones de vida.

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El apoyo a las familias también se consolida mediante el programa de Seguridad Alimentaria, que desde 2021 ha beneficiado a 350 mil familias potosinas con productos básicos y respaldo directo para su economía.Además, el Gobierno Estatal mantiene el impulso a mujeres emprendedoras a través de esquemas como Creditodas y otros programas de financiamiento, mediante los cuales se han otorgado 124 mil 556 créditos, con un monto acumulado de 2 millones 100 mil pesos, fortaleciendo proyectos productivos para promover la independencia económica de las mujeres.

Ricardo Gallardo entregó regalos y convivió con las asistentes, reconociendo el esfuerzo diario de las madres potosinas como formadoras de valores y piezas fundamentales en la construcción de un San Luis Potosí más próspero, unido y con mayores oportunidades para todas y todos.

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