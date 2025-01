Advierten que es riesgoso autorizar comercios en Zona Industrial

El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Enrique Villafuerte Hernández, indicó que permitir la instalación de establecimientos ajenos a esa actividad en esa área genera riesgos importantes que se deben de prever, por lo que celebró que el diputado del PVEM, Arturo Lara Rocha, promotor de la propuesta, abriera la posibilidad del diálogo en torno al cambio de uso de suelo en esa área fabril.

En entrevista, el líder empresarial señaló que "para ser claros, no hubo contacto previo. Yo me he estado pronunciando para inconformarnos con este cambio de uso de suelo del cual nunca fuimos informados, pese a que el beneficio o afectación, según sea el caso, nos atañe directamente".

Agregó que por esa razón, percibe con agrado el pronunciamiento de diálogo de Lara Rocha, expuso.

Villafuerte Hernández manifestó que cámaras empresariales como la Canacintra, la Coparmex y el IPAC están en disposición de brindar "los mejores servicios y el mejor ambiente a nuestra gente, nuestros trabajadores, pero sí debemos sentarnos a analizar y precisar en qué áreas específicas de la ZI se puede cambiar el uso de suelo y hacerlo en conjunto con el gobierno municipal y con Protección Civil, pues estamos hablando de riesgos".

Enrique Villafuerte consideró que, en primer lugar, se deben determinar las áreas convenientes que no tengan riesgos, por ejemplo, por la operación de empresas químicas. "Y en segundo lugar, que se defina perfectamente qué tipos de comercio pueden llegar a las áreas que finalmente se autoricen por estar libres de riesgos", agregó.

Pidió que en la mesa de diálogo no se deje al margen al Ayuntamiento de la capital y tampoco a la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal, que son las dependencias con las que más tratan los industriales y confió en que el diálogo con las y los diputados locales llevará "a buen puerto" el proyecto de cambio de uso de suelo en la ZI.