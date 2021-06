Riesgoso, "combinar" vacunas anticovid

Los desarrolladores de la vacuna CanSino, la que se aplicó a maestros y trabajadores del sector educativo de todos los niveles, no han publicado los resultados de sus estudios y por lo tanto, hasta ahora no se puede saber si será posible vacunarse con una segunda dosis, pero también es riesgoso pensar en aplicar otra vacuna en forma combinada porque no hay reportes de los estudios de los efectos, informó Andreu Comas García, profesor investigador de virus respiratorios, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

"Al parecer, por lo que se sabe y en un comunicado de la casa farmacéutica que está haciendo el ensayo, será necesario que a los participantes de ese ensayo se les ponga una segunda dosis a los 6 meses".

Explicó que en otros casos hay vacunas con similitudes como ocurre con Moderna y Pfizer, la inoculación incluye un mensajero derivado de unos genes que dará lugar a que una parte del cuerpo produzca la proteína protectora, y el resto de las vacunas incluyen un adenovirus, es decir, un virus mensajero que producirá la proteína para contrarrestar el coronavirus, o la tercera opción es la introducción de un coronavirus que no pueda replicarse en el cuerpo, pero va a estimular la formación de los anticuerpos.

Dijo que por ahora no se sabe si será posible trabajar en un mismo cuerpo con dos vacunas similares como la Moderna y la Pfizer, ni tampoco se puede saber si es seguro y efectivo, es decir las pruebas no han llegado a determinar si funciona una práctica de esta naturaleza o no.

Recomendó probar la mezcla de vacunas antes de pensar en que pudieran utilizarse de esa forma, porque cada vez que alguien quiera combinar o intercambiar una vacuna con otra, primero es necesario hacer los ensayos clínicos pertinentes, porque hay casos donde la segunda vacuna limita a la acción de la primera, hay otros casos donde se puede potenciar la inmunidad o incluso existe el riesgo de que se puedan producir los efectos adversos de la vacuna.