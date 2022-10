Rinde Erika Briones su primer informe de gobierno

Villa de Reyes está destinado al progreso y al desarrollo, al futuro ordenado y sostenible, y hoy se tienen avances en crecimiento económico, cimentado en sus costumbres y tradiciones, reconocido a nivel internacional con la llegada de cuatro inversiones que generan derrama económica importante y empleos para las y los villarreyenses.

Afirmó lo anterior la alcaldesa, Érika Irazema Briones Pérez, al rendir su Primer Informe de Gobierno, mismo que entregó a los integrantes del Cabildo en sesión solemne en donde destacó "seguimos creciendo juntos y demostrando el por qué ¡CONTIGO, SOMOS GRANDES!".

Ante la presencia de los integrantes del Cabildo y funcionarios municipales; el secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, representante personal del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona; el diputado local, José Antonio Lorca Valle; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, coronel Luis Armando Maldonado Ruiz; el titular de Sedeco, Juan Carlos Valladares; presidentes de organismos empresariales y directivos de los parques industriales y de las empresas que operan en el municipio, así como de su familia, la alcaldesa enfatizó "hay quienes por motivos personales, han buscado denostar las acciones de este gobierno, no les fue suficiente el daño que le hicieron al municipio y quieren seguirlo haciendo, solo les recuerdo que el perjuicio, no es para Erika Briones, el perjuicio es para la gente con la que quedaron en deuda, a la que no le cumplieron y a la que lastimaron con su omisión y su indiferencia, pero hoy, Villa de Reyes ya no es así".

En el Primer Informe de Gobierno resaltó que este H. Ayuntamiento NO ha contraído deuda pública, se mantiene con las participaciones y se ha fortalecido la recaudación de recursos propios. En 47 por ciento se abatió la carencia de servicios básicos en las viviendas, datos del Coneval revelan que la pobreza extrema disminuyó en 63 por ciento y con el programa de vivienda digna 379 familias mejoraron sus casas; comunidades como Presa del Organito que hoy ya cuentan con agua potable, después de varias décadas o como en Jiménez que desde hace 40 años carecían de alumbrado público y el apoyo alimentario se benefician a 22 mil familias.

La facilidad y agilización de trámites en licencias de construcción y de funcionamiento, ha sido un atractivo para los inversionistas, por eso hoy Villa de Reyes es el motor industrial del Estado, por eso en este año se consolidaron cuatro inversiones que permitirán generar más empleos y elevar la calidad de vida.

Villa de Reyes se ha convertido en uno de los municipios con más turismo y reconocimiento internacional, por eso el resultado de la Feria Regional del Queso 2022 con más de 70 mil visitantes y se puso en marcha la Ruta del Vino, Queso y Miel.

La disminución en 20 por ciento el rezago educativo, se mejoraron y rehabilitaron planteles educativos, así como el inicio de la construcción de aulas de lo que será la secundaria en la comunidad Presa de San Agustín, el apoyo de empresas socialmente responsables como BMW que donó mobiliario para 134 planteles educativos, e incluso GM participó en acciones de medio ambiente en el municipio, L´Oreal que lleva a cabo un programa de empoderamiento para las mujeres, y gracias a la Fundación Nutriendo se puso en marcha una Escuela de Excelencia en la comunidad Laguna de San Vicente, por mencionar algunas.

En salud, 9 mil 898 pacientes beneficiados, Médico en tu comunidad llega a 45 comunidades y beneficia a 9 mil 898 pacientes y en el municipio se tienen 16 casas de salud y dispensarios médicos, así como se han otorgado 727 sesiones de hemodiálisis.

Con la nueva normalidad por la pandemia, se realizaron 16 eventos culturales: entre los que destacan el 432 Aniversario del Valle de San Francisco, fue todo un éxito el Festival Día de Muertos, exposiciones de las obras del Ejército Mexicano, las exposiciones de mini Cooper y Volkswagen, y recorridos a museos; el certamen "Reina de Villa de Reyes", en el que las 15 participantes lucieron trajes típicos que representaban la cultura, tradición, costumbre y tradición de Villa de Reyes. Y el programa Domingos Culturales que ahora no sólo se realiza en la cabecera, sino también en diversas comunidades.