Rinden protesta integrantes del Órgano de Administración del PJE

Por mayoría, el Congreso del Estado eligió este miércoles a Berenice de la Rosa Reynoso como integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, dentro de la nueva estructura derivada de la reforma y elección extraordinaria realizada para este poder.

De manera inmediata a su elección, Berenice de la Rosa rindió protesta junto con su similar Francisco Ramos Silva, designado por el Poder Ejecutivo del Estado y con José Alfredo Salazar Hernández, nombrado por el propio Poder Judicial.

En teoría, el nuevo Órgano de Administración Judicial será independiente y tendrá autonomía técnica y de gestión, y será responsable de establecer la estructura administrativa del nuevo Poder Judicial, así como sus reglamentos internos y los criterios de base para la carrera judicial de sus integrantes.

También será responsable de elaborar el Presupuesto de Egresos de cada año del Poder Judicial y de entregar el documento al Poder Ejecutivo para que éste lo incluya en su propio Presupuesto de Estado. El Órgano de Administración Judicial ejercerá el presupuesto anual del Poder Judicial.

La elección y toma de protesta a los integrantes del nuevo órgano judicial se realizó en sesión ordinaria del Congreso del Estado de este miércoles 17 de septiembre.

En la misma sesión se presentó y entregó el Informe Circunstanciado de la Diputación Permanente del 30 de junio al 14 de septiembre de 2025.

En el documento se específico que se realizaron ocho sesiones; tres periodos extraordinarios y se recibieron 324 asuntos entre iniciativas, puntos de acuerdo, turnos a comisión, acuses de recibo y archivos, entre otros.

Al finalizar la sesión de este miércoles, se citó a una nueva sesión ordinaria para el próximo lunes 22 de septiembre de 2025 a las 11:00 de la mañana en el salón "Ponciano Arriaga Leija", de Jardín Miguel Hidalgo número 19.