CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Roban adornos de las esculturas de "Timos"

Lamenta Servicios Municipales que el hurto sea por actos de vandalismo

Por Rolando Morales

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
Roban adornos de las esculturas de "Timos"

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó sobre el robo y vandalismo de los adornos navideños colocados en las esculturas de Timoteo "Timos", ubicadas en Plaza de Armas, a las que se les habían instalado gorros y bufandas con temática decembrina.

Azuara señaló que prácticamente todos los accesorios fueron sustraídos, aunque en algunos casos se logró recuperar parte de los adornos gracias a la intervención oportuna de personal de las áreas de Turismo y Cultura, quienes detectaron a personas retirando las prendas de las figuras. Ante esta situación, se optó por retirar preventivamente algunos de los adornos para evitar mayores daños o pérdidas.

Explicó que los accesorios se colocaron de manera superficial, utilizando únicamente cinta, ya que no es posible emplear pegamento u otros materiales que puedan dañar la estructura de las esculturas. Esta condición facilitó que los objetos fueran desprendidos con facilidad.

Detalló que una de las figuras de mayor tamaño, fue de las más afectadas, ya que incluso intentaron llevarse una bufanda de aproximadamente cuatro metros de largo. En ese sentido, lamentó que el robo no obedeciera a una necesidad, sino a actos de vandalismo y mala intención.

El funcionario precisó que se trata de alrededor de 15 esculturas intervenidas con adornos navideños, de las cuales al menos ocho fueron retiradas o despojadas de sus bufandas y gorros. Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar el patrimonio urbano y las expresiones culturales instaladas para el disfrute de todas y todos durante la temporada decembrina.

