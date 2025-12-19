logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

En algunos casos se logró recuperar parte de los adornos por intervención de personal de las áreas de Turismo y Cultura

Por Rolando Morales

Diciembre 19, 2025 03:07 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó sobre el robo y vandalismo de los adornos navideños colocados en las esculturas de Timoteo "Timos", ubicadas en Plaza de Armas, a las que se les habían instalado gorros y bufandas con temática decembrina.

Azuara señaló que prácticamente todos los accesorios fueron sustraídos, aunque en algunos casos se logró recuperar parte de los adornos gracias a la intervención oportuna de personal de las áreas de Turismo y Cultura, quienes detectaron a personas retirando las prendas de las figuras. Ante esta situación, se optó por retirar preventivamente algunos de los adornos para evitar mayores daños o pérdidas.

Explicó que los accesorios se colocaron de manera superficial, utilizando únicamente cinta, ya que no es posible emplear pegamento u otros materiales que puedan dañar la estructura de las esculturas. Esta condición facilitó que los objetos fueran desprendidos con facilidad.

En ese sentido, lamentó que el robo no obedeciera a una necesidad, sino a actos de vandalismo y mala intención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario precisó que se trata de alrededor de 15 esculturas intervenidas con adornos navideños, de las cuales al menos ocho fueron retiradas o despojadas de sus bufandas y gorros.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar el patrimonio urbano y las expresiones culturales instaladas para el disfrute de todas y todos durante la temporada decembrina.

LEA TAMBIÉN

Mafalda y Timoteo llegan a SLP en un conjunto escultórico

La obra integra a la entrañable Mafalda, esculpida por el argentino Pablo Irrgang

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo
Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

SLP

Rolando Morales

En algunos casos se logró recuperar parte de los adornos por intervención de personal de las áreas de Turismo y Cultura

Preocupa a Galindo aumento de sabotajes en distintas zonas
Preocupa a Galindo aumento de sabotajes en distintas zonas

Preocupa a Galindo aumento de sabotajes en distintas zonas

SLP

Rolando Morales

Los daños se realizan sin un aparente beneficio económico directo

Estado opera tres programas de apoyo a migrantes potosinos
Estado opera tres programas de apoyo a migrantes potosinos

Estado opera tres programas de apoyo a migrantes potosinos

SLP

Redacción

Reunificación familiar, asesoría migratoria y ferias de pasaportes.

Fotos | Colectivos intervienen zona de la glorieta Bocanegra
Fotos | Colectivos intervienen zona de la glorieta Bocanegra

Fotos | Colectivos intervienen zona de la glorieta Bocanegra

SLP

Rolando Morales

Explican que esta zona presenta la segunda tasa más alta de mortalidad por siniestros