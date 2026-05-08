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Rómulo Garza se dice víctima de venganza

Desde prisión, publica carta en que revela que pasa momentos difíciles

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Rómulo Garza se dice víctima de venganza

El exalcalde de Ciudad Valles y exfuncionario Rómulo Garza Martínez denunció, desde prisión, que enfrenta un proceso derivado de una presunta "venganza política" relacionada con el gobierno del exmandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

A través de una carta escrita a mano, Garza Martínez aseguró que atraviesa "cosas difíciles", aunque sostuvo que mantiene la esperanza de salir adelante.

"Dios nos va a dar la fuerza para de esta prueba salir victoriosos", escribió al inicio del documento. En la misiva, el exservidor público afirma que las acciones en su contra tienen motivaciones políticas y las vincula directamente con la administración de Cabeza de Vaca. "La venganza política es contra Cabeza de Vaca, y estas piensan que encerrándome a mí, aquel amigo va a dejar de comer", señala en uno de los párrafos.

Garza Martínez también describe su situación personal y familiar como "un verdadero infierno", debido al desgaste emocional y legal que, asegura, enfrenta desde su detención.

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En el documento, el exfuncionario hizo un llamado a la ciudadanía para difundir su caso en redes sociales y etiquetar a líderes políticos, medios de comunicación nacionales e internacionales, influencers y organizaciones defensoras de derechos humanos.

"Estoy dispuesto a luchar por mi libertad", expresó.

El mensaje concluye con una petición de apoyo para regresar a casa y ponerse, según escribió, "en las manos de Dios y en las de ustedes". Rómulo Garza Martínez estuvo vinculado a la administración estatal de Tamaulipas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y actualmente enfrenta acusaciones derivadas de su desempeño como funcionario público.

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