Rotarios anuncian ayuda para el HC

Homero Garza, presidente local de la Confederación Patronal Mexicana dijo que es indignante la situación por la que pasa la sociedad en relación con desabasto de medicamento en el Hospital Central, por lo que, al menos, los clubes rotarios van a levantar la mano para ayudar.

"Es triste la tragedia de un cáncer que, para el tratamiento se necesita mucho dinero y que está fuera del alcance de nuestra comunidad, atinadamente el Seguro Popular de alguna manera solucionaba ese problema nuestra sociedad y hoy en día en vistas del ahorro y de tratar de ser transparente dejan a los niños y ancianitos sin medicamentos", dijo Homero Garza.

Agregó que los niños no votan y mucha gente de la tercera edad ya no tienen la fuerza para hacerlo "pero sobre todo los niños y jóvenes adolescentes no van a votar, por lo que creo que es de dar pena y vergüenza a nivel institucional y nacional que se esté viviendo esta situación de agobio, de tristeza en nuestro país".

Por tal motivo, dijo "les puedo adelantar que los clubes rotarios donde tengo la alegría de participar en uno de ellos, el futuro gobernador rotario está pensando en un programa de ayuda solidaria al Hospital Central, siempre lo ha hecho como un gesto de compromiso con la comunidad de aportar alguna máquina para rayos X, o de algo para el área de cancerología".

Homero Garza dijo además que nunca se había tenido una situación tan grave como la que se está viviendo actualmente.

"Hacemos un llamado a nuestra autoridad nacional para que se puedan encontrar mecanismos ya que no se vale que las criaturitas no tengan ni para ser atendidos y que los padres de familia se puedan resignar", concluyó el empresario.