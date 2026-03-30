Ruiz Contreras encabeza a los abogados de SLP
La asociación de abogados de San Luis Potosí eligió como su nuevo dirigente al extitular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras.
Aunque se trató de candidatura única, el exfuncionario tuvo más convocatoria que otros candidatos ganadores, algunos de ellos electos con la presencia de opositores que también buscaban el voto.
Una vez concluido el conteo de votos, el nuevo presidente anunció un programa de capacitación, actualización y colegiación obligatoria de los abogados, en el entendido de que deberán certificarse cada cinco años.
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