Ruth González apoya jornada laboral de 40 horas

La senadora Ruth González Silva respaldó en el Senado la propuesta de reforma para avanzar de manera gradual hacia una jornada laboral de 40 horas semanales y llamó a construir un nuevo equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

De acuerdo con un comunicado difundido este 11 de febrero, la legisladora señaló desde tribuna que la reducción de la jornada representa "un paso histórico" para dignificar el trabajo y mejorar el bienestar de las familias.

"Durante décadas, México ha tenido jornadas laborales extensas que no necesariamente se han traducido en mayor productividad ni en mejor calidad de vida. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar hacia un modelo más justo, humano y competitivo", expresó.

La senadora por San Luis Potosí indicó que la implementación gradual permitiría a los sectores productivos adaptarse sin afectar la estabilidad económica, con el objetivo de que la transición beneficie tanto a trabajadores como a empleadores.

Según el comunicado, González Silva sostuvo que la reducción de horas laborales contribuiría a fortalecer la salud física y emocional, la convivencia familiar y el acceso a capacitación y descanso.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones América del Norte, agregó que la reforma también podría incidir en la competitividad del país. "El progreso de México debe medirse en la calidad de vida de su gente, no solo en las horas que pasa trabajando", afirmó.