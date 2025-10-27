Ruth González respalda iniciativas de CS, pero evita hablar del 2027

Si bien se mantiene el respaldo a las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tema de candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí en el 2027, es “otro asunto”, dijo Ruth Miriam González Silva, senadora de la República del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Dijo lo anterior al ser cuestionada sobre cómo ha sido su relación con el PVEM y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), después de admitir recientemente sus intenciones de competir a ese cargo, lo cual se contrapone a las medidas de antinepotismo familiar en la sucesión de las gubernaturas, impulsadas por el morenismo y la propia Sheinbaum Pardo.

La legisladora federal defendió que la bancada del Verde es aliada y hermana de la fracción morenista, prueba de ello, es que junto con el Partido del Trabajo (PT), han votado a favor más de 20 reformas constitucionales

“Se ha demostrado desde la agenda legislativa que tenemos a nivel federal. Le hemos dado el respaldo completo a nuestra presidenta de la República”, comentó la senadora.

En entrevista, González Silva manifestó que las decisiones sobre las candidaturas locales corresponden a “otro asunto”, las cuales se “verán en su momento ”, sostuvo.

“Creo que no es tiempo de hablar de eso, y sin duda nosotros somos aliados y vamos a seguir trabajando juntos por el bien de México”, concluyó la senadora de mayoría relativa por San Luis Potosí.

A nivel estatal, la administración del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona se encuentra en proceso de elaborar una iniciativa legislativa, en aras de que exista paridad de género en la próxima elección a la gubernatura del 2027, es decir, que sea una contienda entre mujeres.