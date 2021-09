Sala Superior confirma sentencia a favor de Castro Anguiano

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó la sentencia de la Sala Regional Monterrey que revocó la sentencia del TEE que dejó sin efectos la constancia de mayoría otorgada a María Eugenia Castro Anguian o como regidora de representación proporcional del PAN en la primera posición del Ayuntamiento capitalino para el período 2021-2024, al declararla inelegible por no cumplir con el requisito de residencia efectiva.

En sesión plenaria virtual, resolvió el asunto radicado en el expediente SUP-REC-1631/202, presentado por Scanda Guadalupe Aranda Escalante, regidorta suplente de Castro Anguiano por el Partido Acción Nacional (PAN).

Desechó el medio porque no se cumplió requisito especial de procedencia, ya que no se combaten sentencias de fondo o en su caso, no se analizó algún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad que pueda ser revisado.

Puntualizó que la Sala Regional Monterrey solo analizó aspectos de legalidad, y no se advierte un error judicial evidente.

El fallo de la Regional Monterrey estableció que la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE) fue apegada a Derecho, pues de las documentales que obran se desprende que el 10 de febrero Castro Anguiano manifestó bajo protesta de decir verdad, tener una residencia efectiva en el municipio de Rioverde desde 1995.