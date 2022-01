Sale más caro arrendar patrullas equipadas que comprarlas: Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dijo respetar la autonomía del municipio de la capital, pero advirtió que no comparte la idea de arrendar el equipo de seguridad pública.

Dijo que si funciona la estrategia de seguridad de la capital le van a aplaudir, y si no funciona, se lo van a demandar, pero el recordó que él decidió comprar las patrullas para Gobierno del Estado y no las van a arrendar, para que cuando haya gobernador nuevo, tenga patrullas "y no diga que Ricardo no le dejó parque vehicular, como sucedió en la capital potosina cuando dejaron sin patrullas al Ayuntamiento actual.

Dijo que incluso es mucho más barato comprar todas las unidades directamente en una agencia y adquirir el equipamiento por separado, e incluso para armar las patrullas, porque si compran a un proveedor y el mismo proveedor vende la patrulla pintada y arreglada, el costo será superior, porque debe obtener una ganancia.