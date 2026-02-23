logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

Por Rubén Pacheco

Febrero 23, 2026 02:33 p.m.
A
Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

Derivado de las atenciones brindadas a lo largo del 2025, se identificó que la principal droga que consumen pacientes con adicciones corresponde a marihuana, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Describió que la edad de la población adicta a este tipo de enervante oscila entre los 20 y 30 años de edad, es decir, es una enfermedad que afecta principalmente a las personas jóvenes de la entidad.

Para el caso de las infancias y adolescentes, subrayó que mantiene colaboración con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), a fin de ejecutar el programa "Escuela Segura", donde no solo se realizan revisiones de mochilas, sino que se facilitan capacitaciones y pláticas sobre los riesgos y las implicaciones del consumo de las drogas.

Explicó que, en caso de detectarse un usuario con este tipo de problemas en los Centros de Salud, se generan las condiciones para que reciba atención en los Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPA) o más especializada, con el Instituto Temazcalli.

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

Guardia Municipal realizó el aseguramiento en Calzada de Guadalupe

SLP

Rubén Pacheco

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

