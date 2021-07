San Luis buscará su madurez digital

Alejandro Preinfalk, presidente en la región de México, Centroamérica y el Caribe de la empresa tecnológica Siemens, manifestó que en San Luis Potosí no sólo se va a lograr instalar industria 4.0, sino que también se mejorarán los empleos, la calidad de vida y se desarrollará una visión de futuro donde la industria va a pasar de manufactura a "mentefactura" promoviendo la innovación no sólo en México si no en el mundo.

En entrevista luego de la toma de protesta a los integrantes del Consejo de la Alianza 4.0, Preinfalk les dijo mencionó que "es un privilegio participar con ustedes, estamos emocionados en Siemens y cuentan con todo nuestro compromiso".

Agregó estar emocionado de formar parte de la labor en "un gran San Luis Potosí porque no sólo tiene unos recursos naturales maravillosos, sino que tiene industria innovadora, así como una calidad humana extraordinaria con visión del futuro para seguir creciendo, mejorando y continuar en este viaje a fin de mantener a México y a San Luis Potosí como el músculo industrial en Latinoamérica que hoy somos".

Añadió que es importante seguir en este viaje, en esta bola de transformación digital que no es opcional y tampoco es el futuro, sino que es el ahora y por ello es el momento de subirnos.

"Celebro iniciativas como ésta, con visión de futuro no sólo para mejorar la competitividad de la industria, sino la calidad de vida de todas las personas, además de hacerlo de una manera sustentable, amigable con el medio ambiente que es la única manera de hacerlo sostenible para el futuro".

Explicó que Siemens contribuirá, como primer paso, en determinar en dónde se está ahora, dónde estamos parados en cuanto a digitalización, se tiene un autodiagnóstico de madurez digital y es lo que van a ofrecer a todos los participantes tanto de la academia como de la industria. "Se busca identificar aquellas áreas que serán palancas para ir al siguiente nivel".

"El paso dos es que en conjunto desarrollemos un plan individual, empresa por empresa, para desarrollar aquellas áreas de desarrollo en la transformación digital y también para crear un diagrama en cuanto a tiempos para poder ir aumentando la madurez, la competitividad, la calidad y la eficiencia de todas las empresas", concluyó.