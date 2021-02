San Luis, entre los estados que podrían sufrir cortes de luz

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) incluyó a San Luis Potosí entre los estados en los que podrían registrarse apagones aleatorios este día.

En una serie de mensajes en la cuenta de Twitter de la dependencia federal (@CenaceMéxico), se advierte que en esta entidad se realizarán hoy "cortes de carga rotativos y aleatorios".

El horario de estos cortes se daría entre las 18:00 y las 23:00 horas, ante el aumento de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y por la "indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones norte y noreste del país".

Además de San Luis, los cortes se darían en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero Nayarit, Puebla Querétaro y Zacatecas.

El Cenace "insta a todos los sectores de la población a tomar las medidas preventivas ante esta afectación del suministro eléctrico".

El organismo recomienda a la población medidas de ahorro de energía, como apagar las luces que no se usen, desconectar aparatos electrónicos que no se usen, cerrar cortinas y persianas para conservar calor y disminuir los procesos de producción no esenciales en la industria.