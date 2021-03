San Luis no está para que nos gobierne un pillo, dice Octavio Pedroza durante arranque de campaña

San Luis no está para que nos venga a gobernar un pillo, advirtió el candidato a la gubernatura por la coalición "Sí por San Luis Potosí", César Octavio Pedroza Gaitán.

El candidato aseguró que en el nuevo proyecto van a construir un nuevo Plan de San Luis, es decir el que le van a dejar a las próximas generaciones.

En un discurso pronunciado en el evento oficial de arranque de campaña de forma presencial que se realizó en el estadio 20 de Noviembre, advirtió que a lo largo de la campaña van a enfrentar a una franquicia que se vende al mejor postor y a una masa amorfa sin rumbo y sin ideología, al referirse al Partido Verde y a Morena.

"San Luis Potosí no está para improvisaciones... no está para que venga a gobernarnos un pillo... no queremos un pillo... queremos gobernadores y servidores públicos decentes", indicó.

Explicó que es tiempo de la decencia y de la certeza en el cumplimiento de lo que demanda la población. Agregó que se eligió el estadio 20 de Noviembre, porque se refiere a una fecha emblemática, en la que fue promulgado el Plan de San Luis.