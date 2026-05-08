San Luis Potosí será sede de Foro NASCO

San Luis Potosí volverá a ser sede del foro NASCO de los tres países firmantes del T-MEC en 2027. A nivel empresarial y de gobiernos con agenda desde lo local, inició la discusión de fondo del futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), en busca de reforzar el comercio de la región entre los países firmantes, con propuestas y promoción de ventajas de las ciudades de la región, que para el caso de San Luis Potosí, presenta en Sakatchewan, Canadá, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal, Jesús Salvador González Martínez.

En el foro, los principales ponentes insisten en recuperar la competitividad del hemisferio norte del continente americano.

Jesús Salvador González Martínez, secretario de Desarrollo Económico, dijo que el Estado se consolida como el epicentro logístico de Norteamérica.

La designación de la sede para 2027 fue confirmada este jueves por la tarde en Sakatchewan. El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona envío un mensaje hasta Canadá en el que dijo que San Luis Potosí la entidad se ha preparado para recibir el Foro de los tres países firmantes del T-MEC, lo que permitirá fortalecer la estrategia de competitividad global de nuestro bloque. El gobierno Estatal informó la elección de San Luis Potosí para 2027 reconoce su liderazgo en infraestructura industrial y logística. Este encuentro reunirá a líderes y directivos de México, Estados Unidos y Canadá, consolidando el cambio que se vive en la entidad y proyectando su potencial ante los mercados más dinámicos del mundo.

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