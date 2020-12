San Luis Potosí será zona sísmica en el SSN

El secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconoció que San Luis Potosí cambiará de clasificación dentro del Servicio Sismológico Nacional (SSN) a zona sísmica, luego de que este año se han registrado varios movimientos telúricos en municipios de la zona Media del estado, incluso en la zona Centro.

Leal Tovías reconoció que esta nueva clasificación obligará al gobierno estatal a que se tenga algún recurso reservado para esta materia, de tal forma que haya una especie de fondo de contingencia en caso de que se presente un movimiento de una magnitud por arriba de lo esperado que pudiera afectar a la infraestructura y, sobre todo, a las viviendas de la población.

No obstante sostuvo que aunque sea zona sísmica no está clasificada como "de alto riesgo", como lo es, por ejemplo, la Ciudad de México, ya que la mayoría de los movimientos son de magnitudes que no dejan ningún tipo de afectación, aunque, en efecto, se están presentando más sismos puesto que ahora los están detectando con los instrumentos del sistema nacional.

Añadió: "Nosotros estamos pendientes, estamos atentos y se están haciendo algunos estudios, y el resultado de lo que ha sucedido es lo que nos pone en una nueva zona de sismo... Los primeros alertados son la gente de los municipios en donde ha pasado, son hechos que nunca se habían presentado y Protección Civil está muy al pendiente, y prevenidos".