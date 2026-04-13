Sancionan a empresa por tiradero clandestino en La Pila

El hallazgo de un tiradero clandestino en la delegación de La Pila puso nuevamente en el centro la responsabilidad de las empresas sobre el manejo de sus residuos, señaló el titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera.

El funcionario explicó que, tras un operativo encabezado por autoridades delegacionales, inspectores de Ecología y elementos de Seguridad Pública Municipal, se detectó a personas que procesaban desechos de manera irregular, incluyendo materiales que no corresponden a residuos urbanos y que requieren un tratamiento especializado.

A partir de esta intervención, se iniciaron los procedimientos administrativos y legales correspondientes, y el caso fue turnado a distintas instancias ambientales. Mendieta Rivera advirtió que hay una persona y empresa que será sancionada, ya que, subrayó, los generadores tienen la obligación de garantizar el destino final adecuado de sus residuos.

"El punto clave es que las empresas deben hacerse responsables de lo que generan y de dónde terminan sus desechos", indicó, al tiempo que llamó a evitar prácticas como el abandono o procesamiento irregular de materiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director enfatizó que este tipo de sitios representan un riesgo para la salud de la población, debido a que muchos de los residuos encontrados requieren manejo especial y no pueden ser dispuestos en cualquier lugar.

LEA TAMBIÉN Frenan tiraderos clandestinos en Del. de La Pila En operativo conjunto detienen a una persona en flagrancia por contaminar

Además, reiteró que, en caso de dudas sobre la disposición correcta, las empresas pueden acercarse a las autoridades ambientales para recibir orientación, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones por parte de diferentes instancias.

Aunque reconoció que los tiraderos clandestinos suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, aseguró que se mantienen operativos constantes en toda la ciudad para detectarlos y erradicarlos, en una estrategia que también busca frenar prácticas que durante años fueron toleradas.