"Santa" llegó con mensajes contra Covid

Menores "bien portados" del fraccionamiento Dalias, ubicado al suroeste de la Capital potosina, recibieron la noche del pasado 24 de diciembre la visita de un Santa Claus quien, además de obsequiarles dulces y juguetes, les pidió encarecidamente que usen cubrebocas para ayudar a mamá y a papá a cuidar a toda la familia.

El viejo bonachón, personificado por un residente del mismo fraccionamiento, recorrió algunas viviendas del sector con la idea de traer ilusión a niñas y niños que han sufrido el encierro al que obligó la pandemia de Covid-19 y dejar en ellos un mensaje de esperanza de que las cosas podrían volver a una verdadera normalidad para el próximo año.

Con su cubrebocas bien puesto, Santa Claus dejó escuchar su característica risa al tiempo que un duende acompañante le ayudó a entregar los presentes a los menores.

El personaje afirmó que en esta época, lo más importante es mantener la alegría de los más pequeños y que sepan que todo puede ir mejor a pesar de que no hay escuela, que no ven a sus amiguitas y amiguitos, que no pueden jugar en la calle como antes y que la rutina dentro del hogar a veces se vuelve algo desesperante para todos.

El Santa Claus de Dalias se despidió de los menores con la promesa de que el próximo año será mejor que este que ya está por finalizar.