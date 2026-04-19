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SCT mantiene padrón dinámico de transporte público en San Luis Potosí

Se incorporan 100 nuevas unidades en 2024 como parte de la modernización coordinada con concesionarios.

Por Samuel Moreno

Abril 19, 2026 12:04 p.m.
A
SCT mantiene padrón dinámico de transporte público en San Luis Potosí

La titualr de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aracelí Martínez Acosta, informó que San Luis Potosí mantiene el control de un padrón superior a mil unidades de transporte público en sus distintas modalidades, y aseguró que se actualiza de manera permanente mediante los procesos de revista vehicular, así como por los movimientos de altas y bajas realizados por concesionarios.

Martínez Acosta, informó que este registro opera de forma dinámica, lo que permite dar seguimiento constante a la flota activa que presta servicio en la entidad y mantener un control operativo del sistema de movilidad.

Detalló que el padrón incluye tanto unidades de transporte urbano como de otras modalidades, y precisó que durante el presente año se ha iniciado la incorporación gradual de 100 nuevas unidades, como parte de las acciones de modernización del servicio.

La funcionaria señaló que la renovación del parque vehicular se desarrolla de manera progresiva y en coordinación con concesionarios, con el objetivo de sustituir unidades con mayor antigüedad sin generar afectaciones en la operación cotidiana del transporte público.

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Finalmente, indicó que estas acciones forman parte de un proyecto integral de movilidad en San Luis Potosí, enfocado en mejorar la eficiencia del sistema mediante la modernización del transporte.

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